Câmara lança prêmio Paulo Freire de Educação

A Câmara Legislativa do Distrito Federal lançou o edital do primeiro Prêmio Paulo Freire de Educação.

Seu objetivo é reconhecer publicamente e oficialmente, por meio da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, profissionais de ensino, estudantes, estudiosos e ativistas que se destacaram por suas contribuições na promoção do direito à Educação, na gestão democrática, no Plano Distrital de Educação e em projetos políticos-pedagógicos que impactam as escolas públicas no DF.

A iniciativa foi aprovada por meio de lei apresentada pelo presidente da Cesc, o distrital petista Gabriel Magno.