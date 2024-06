Câmara faz festa pelo meio ambiente

A Câmara Legislativa realizará nesta terça, 04 de junho, às 10, Sessão Solene por ocasião do Dia Mundial Do Meio Ambiente. Comemorado no dia 5 de junho, a data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), e pretende principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

A iniciativa do evento é do deputado João Cardoso, que também é auditor-fiscal do GDF, da especialidade de meio ambiente.

“A humanidade está diante de um desafio que não pode mais ser postergado: aliar o desenvolvimento à sustentabilidade. Prova disso são os recentes desastres que temos acompanhado no Rio Grande do Sul bem como as severas secas e altas temperaturas que temos enfrentado aqui no cerrado. Razão pela qual devemos dar cada dia mais visibilidade para estas datas bem como colocar a urgência climática como constante em nossas ações e prioridades”, defende o parlamentar.