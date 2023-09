Calorão, quem diria, impulsiona vendas

Para facilitar as vendas, a maioria do comércio vende esses produtos em até 12 vezes no cartão de crédito

Em razão do forte calor e da seca que atingem o Distrito Federal, as vendas de aparelhos de ar condicionado devem crescer 3,5% nos últimos três meses iniciados em julho último. Já a procura por ventiladores, que custam bem menos, poderá aumentar até 6%. E a comercialização de umidificadores de ar deve ter expansão de 5%. As projeções são do presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta. Para facilitar as vendas, a maioria do comércio vende esses produtos em até 12 vezes no cartão de crédito. Na avaliação de Abritta, “nunca na história dos 63 anos de Brasília tivemos um inverno tão quente como agora. Aliás, o inverno terminará dia 23 próximo, quando começará a primavera. Espera-se que com menos calor”.