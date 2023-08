Cadeias de bioeconomia

Embora a Embrapa não esteja na mesma pasta – integra o Ministério da Agricultura – Rollemberg quis debater como organizar as cadeias da bioeconomia a partir da base

Secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, o ex-governador Rodrigo Rollemberg aproveitou a viagem para a Cúpula Amazônica para uma reunião com todos os chefes da Embrapa na Amazônia: Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins.

Embora a Embrapa não esteja na mesma pasta – integra o Ministério da Agricultura – Rollemberg quis debater como organizar as cadeias da bioeconomia a partir da base.

Hoje o maior desafio de Rollemberg é como organizar o sistema de créditos de carbono, que pode render bilhões, mas depende de medidas legais que estão praticamente no zero, tanto no Brasil quanto fora dele.