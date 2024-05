BRT para Sobradinho

Primeiro vice-presidente da Câmara Legislativa, o distrital Ricardo Vale lembrava nesta quarta-feira, 8, que em fevereiro do ano passado seu grupo político iniciou uma campanha pela construção do BTR Norte que servirá em especial Sobradinho.

Só agora, registrava ele, a mobilidade da região norte do Distrito Federal vai mudar. Mas, imagina só, ele atribuiu todo o mérito ao governo Lula.

Segundo ele, “é com o novo PAC do governo federal que o BRT Norte vai sair do papel e os trabalhadores e trabalhadoras terão dignidade no transporte público”. Vale também atribuía ao PAC o investimento na educação da região norte com a construção do IFB em Sobradinho II.