BRICS no Congresso

Na semana entre 2 e 6 de junho, o Senado sediará a cúpula parlamentar do Brics. Assim como no P20, ano passado, não haverá atividade legislativa das comissões e do plenário do Senado Federal. Vários plenários de comissão estarão bloqueados para adaptação ao evento e realização das atividades. ”Primeira conclusão: não há assunto algum. Segunda conclusão: O semestre legislativo acabou.