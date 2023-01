Filiou-se ao PSB, chegou a ser cotada para concorrer ao Senado, mas ficou como suplente de Leila

A consultora brasiliense Leany Lemos assumiu nesta quarta-feira, 11, a Secretaria de Planejamento do novo ministério do Planejamento.

O nome foi anunciado pela ministra no final da manhã. Leany é primeira suplente da senadora Leila Barros, hoje no PDT. Antes, ela trabalhou com o então senador Rodrigo Rollemberg e, quando ele assumiu o Buriti, foi secretária do Planejamento.

Depois, virou secretária de Planejamento do governador tucano Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Em Brasília, participou também de entidades empresariais.

Não é a única

Leany não será a única brasiliense no time de Simone Tebet. A seu lado estarão Paulo Bijos, consultor de Orçamento da Câmara, e Gustavo Guimarães, consultor do Senado.

Não nasceram em Brasília, mas exercem funções na capital há tempo. Gustavo Guimarães é o novo secretário executivo e Paulo Bijos o titular da estratégica Secretaria de Orçamento.