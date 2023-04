Brasília bem perto da Olimpíada de Paris

No Meeting de marcha atlética, o atleta fechou a prova dos 20km com a marca de 1h19min43s, e obteve a medalha de ouro na competição

Brasília está a poucos passos de ter um representante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atleta brasiliense Caio Bonfim, de marcha atlética, viajou por meio do programa Compete Brasília para Varsóvia, na Polônia, e garantiu índice para as Olimpíadas do próximo ano.

No Meeting de marcha atlética, o atleta fechou a prova dos 20km com a marca de 1h19min43s, e obteve a medalha de ouro na competição. O resultado ainda precisa ser oficializado pela World Athletics, a federação internacional de atletismo.

Quando oficializado o índice, o atleta de 32 anos terá confirmada a vaga na quarta Olimpíada da carreira.

“Esse resultado é motivo de muito orgulho para nós da Secretaria. Desde o início de sua carreira acreditamos em seu potencial e tudo indica que agora ele vai disputar sua quarta Olimpíada. É muito gratificante saber que estamos fazendo parte dessa conquista”, declarou o secretário de Esporte e Lazer Interino, Renato Junqueira, ao falar sobre o resultado positivo do apoio aos atletas por meio dos programas da pasta.