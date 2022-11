Bolsonaro surpreende Fraga

Fraga sabe que perder para um dos outros candidatos, como Ciro Gomes, Simone Tebet ou Soraya Thronicke não traria tanta indignação

Aliado antigo do presidente Jair Bolsonaro, com quem costuma conversas, o deputado brasiliense reeleito Alberto Fraga surpreendeu-se com a concisão do discurso feito por ele nesta terça-feira, 1º.

“Eu até compreendo, e bem, a indignação do presidente, mas para fazer um pronunciamento tão rápido era melhor nem ter feito, até porque os eleitores também estão indignados e precisariam ouvir mais”, avalia o deputado.

“A dor é maior”, diz ele, “por ter perdido por uma pessoa acusada, por ele e por muitos, de roubar, tendo sido condenado por esse motivo pela própria Justiça brasileira”.