Bolsonaristas fazem a festa com vídeo sobre invasão

Os parlamentares bolsonaristas começaram por volta do meio dia desta quarta-feira, 19, a fazer a festa em torno dos vídeos da CNN sobre a invasão do Palácio do Planalto.

Uma das mais entusiasmadas era a deputada brasiliense Bia Kicis. “Escândalo! Agora está explicado porque o governo quer evitar a qualquer custo a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro”, disse ela. Para Bia Kicis, as imagens divulgadas pela CNN são altamente comprometedoras para o governo Lula.

“O general-chefe do GSI estava presente junto com os invasores e servidores chegaram a servir água aos vândalos, que receberam orientação de dentro do Palácio” registrou a deputada.

Afinal, o general Marcos Gonçalves Dias é muito ligado a Lula e estava na equipe presidencial nos governos anteriores do PT, embora acabasse se demitindo. Não foi só Bia Kicis. Também o deputado Alberto Fraga cobrou.

Disse que, com medo de ser convocado pela Comissão de Segurança Pública e com vergonha de ser demitido do cargo, o ministro do GSI se antecipou e pediu exoneração.

“Isso também explica o esforço do governo para afundar a CPMI, mas a instalação da CPMI para apurar os fatos é urgente”, afirmou.

Fitas são fundamentais, diz presidente de CPI

O presidente da CPI dos atos antidemocráticos, Chico Vigilante, disse que viu nesta manhã de quarta-feira, 19, o que chamou de “umas imagens que foram transmitidas pela CNN a respeito da invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro”.

Segundo ele, “na verdade aquilo não tem nada de novo, tanto é que nós pedimos ao GSI que encaminhe para a CPI em atuação na Câmara todas as fitas”. Segundo o distrital, “eles alegaram para a gente que eram muito tempo, 160 horas de gravação, mas nós reforçamos o pedido”.

Agora, revelou Chico Vigilante, a CPI está reiterando o pedido. “Queremos ter acesso a todas as fitas das 20 câmeras que estão instaladas no Palácio do Planalto e filmaram tudo o que aconteceu naquele dia. Nós vamos analisá-las”.

Chico Vigilante lembrou que “tenho afirmado o tempo inteiro que pessoas do Exército brasileiro e da PMDF estão envolvidas com os atos antidemocráticos, assim as imagens veiculadas hoje mostram que essas fitas são fundamentais para nós e vamos fazer questão de recebê-las e avaliar todas as imagens”.

Ministro do GSI deve ser chamado pela Câmara Legislativa

Logo após divulgação do vídeo, o ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, decidiu não comparecer à Câmara dos Deputados, onde falaria sobre o ataque aos Três Poderes de 8 de janeiro por volta das 14h. Alegou ordem médica. Depois, pediu demissão ao presidente Lula.

Entretanto, deverá ser convocado a comparecer à CPI da Câmara Legislativa. O presidente da CPI, Chico Vigilante, promete garantir a presença não só dele, mas também dos generais Augusto Heleno, que não compareceu nesta quarta-feira, e Gustavo Henrique Dutra, que pediu para responder à oitiva por escrito.

“Ora, CPI não funciona assim. Ele tem que vir aqui e dar seu depoimento. Somos favoráveis a que todos os três venham depor o quanto antes. Se eles não quiserem vir, pediremos ao STJ para que autorize a convocação deles”, assegurou Chico Vigilante.