Bolsa do Buriti para universitários

O secretário da Família, ex-distrital Rodrigo Delmasso, quer ressuscitar a ideia do programa Bolsa Universitária.

Seria feito mediante um projeto de lei complementar que concederá bolsas de estudo no valor de 50% da mensalidade, enquanto os 50% restantes deverão ser concedidos pela instituição de ensino superior selecionada – evidentemente do ensino particular.

A ideia circula há três anos, mas ainda não chegou a ser implementada. Delmasso já tem pronta uma minuta do anteprojeto.