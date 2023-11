Batalha campal por São Sebastião

Depois, elegeu-se o distrital Lira e, agora, Rogério Morro da Cruz, com mais de 18.200 votos, um recorde

A cidade de São Sebastião tradicionalmente tem contado com ao menos um distrital. No final da década de 2010 esse representante era Rogério Ulysses, incluído na Caixa de Pandora. Passou anos inelegível.

Depois, elegeu-se o distrital Lira e, agora, Rogério Morro da Cruz, com mais de 18.200 votos, um recorde.

No entanto, em um desdobramento ocorrido no ano passado, o juiz titular da 7ª Vara Criminal de Brasília absolveu Rogério Ulisses do crime de corrupção passiva, alegando falta de provas da participação do acusado no esquema de obtenção de dinheiro ilícito à época do governo Arruda.

Vinculado durante anos ao ex-vice-governador Tadeu Filippelli, Rogério Ulysses está determinado a retomar sua carreira política, percorrendo as ruas de São Sebastião, seu principal reduto eleitoral.

Mesmo sem recursos financeiros substanciais, Ulisses faz agora política 24 horas por dia. Vêm aí emoções fortes para 2026.