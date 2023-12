Auxílio moradia para a segurança do DF

Conseguiu articular a inclusão do auxílio moradia dos policiais militares e bombeiros militares na lei de previsão orçamentária para o ano que vem

A revelação foi do próprio relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (da União para 2024, o deputado cearense Danilo Forte: foi o brasiliense Gilvan Máximo, também integrante da Comissão Mista de Orçamento, quem conseguiu articular a inclusão do auxílio moradia dos policiais militares e bombeiros militares na lei de previsão orçamentária para o ano que vem.

“Terça-feira, 12, votaremos a LDO e na outra semana votaremos a Lei Orçamentária Anual, que é a parte contábil do orçamento do ano que vem, com a inclusão das medidas de proteção às forças de segurança da capital” previu Danilo Forte.

Segundo o relator, após reuniões com Gilvan Máximo e aval do ministro da Articulação Institucional, Alexandre Padilha chegou-se a um consenso de que a manutenção do auxílio moradia, e sua inclusão na LDO, não só daria segurança jurídica as forças de Segurança Pública, como impediria um colapso na segurança do DF, tendo em vista que há um déficit de pessoal muito alto na categoria.