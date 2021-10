Celina Leão trabalha para que o PL que estabelece regras com melhores condições de vida para atletas profissionais seja aprovado

Hylda Cavalcanti

A deputada federal Celina Leão (PP-DF), presidente da comissão especial que aprecia o projeto de lei sobre estabelecimento de regras com melhores condições de vida para os atletas profissionais do país após o término da carreira, trabalha para que a matéria seja aprovada até o final do ano.

Necessária

O assunto tem sido tema de vários debates e audiências públicas. “Temos o compromisso de entregar até o fim de dezembro essa lei pronta, de forma a ampliar os recursos destinados à assistência dos atletas”, explicou a parlamentar. Ela já destacou anteriormente que considera a medida “justa e necessária”.

Credenciais

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) da Câmara Legislativa do DF (CLDF) aprovou, ontem, dois projetos que vão facilitar a vida de muitas pessoas. Um deles disciplina a concessão de credencial para veículos usados por quem tem alguma deficiência ou transtorno do espectro autista. O outro reserva vagas nos estacionamentos para portadores de fibromialgia.

Locomoção

O primeiro texto tem como autor o deputado distrital Iolando Almeida (PSC). O segundo é de autoria do deputado Martins Machado (Republicanos). Ambos, reservadas as particularidades, têm como objetivo disciplinar procedimentos administrativos, de forma a tornar mais acessível a locomoção destes públicos no Distrito Federal.

Idosos

Os deputados distritais Martins Machado (Republicanos) e Hermeto (MDB) trabalham para que sejam votados com celeridade dois projetos que beneficiam idosos. Um dos textos, de autoria de ambos, assegura a oferta de serviços de atenção e cuidado aos idosos em situação de vulnerabilidade social, sem interrupção do convívio familiar.

Voucher

O outro, que tem Hermeto como autor, institui o Programa Voucher Melhor Idade, destinado a maiores de 60 anos com algum grau de dependência e que necessitem de cuidados médico-sociais. As duas matérias foram aprovadas ontem, pela CAS, e seguem para outras comissões.

Presidenciável

O ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto cumpre agenda no DF a partir desta semana, dentro das prévias do PSDB para definição de uma candidatura à presidência da República. Virgílio, que chegou na noite de ontem, é um dos pré-candidatos, ao lado dos governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS).

Reuniões

A exemplo de outros pré-candidatos, o ex-senador e ex-prefeito está sendo recebido em Brasília pelo presidente do diretório regional do PSDB, senador Izalci Lucas. Terá reuniões com filiados da legenda e com políticos diversos, incluindo personalidades históricas do Congresso Nacional.

Novo site

A Secretaria de Projetos Especiais do DF lançou recentemente um site específico para o programa Adote Uma Praça, do GDF. O objetivo é informar à população e ao empresariado dados e detalhes sobre como participar da iniciativa, que vem fazendo sucesso em Brasília e Regiões Administrativas.

Documentos

Além de notícias sobre áreas adotadas nas RAs e matérias veiculadas na mídia, o site traz downloads dos documentos necessários para se fazer uma adoção de área ou equipamentos públicos, bem como legislações, fotos dos locais adotados, e enquetes.

Interação

“A ideia é interagir com a população e conhecer melhor as necessidades das pessoas que vivem nas RAs. Durante a revitalização da W3 Sul, por exemplo, conseguimos, in loco, descobrir as necessidades dos empresários e cidadãos que usam a avenida. E, com isso, novas adoções surgiram”, explicou o secretário da pasta, engenheiro Roberto Andrade.

Novo partido

O AGIR 36, mais novo partido do Brasil, será lançado oficialmente hoje, em Brasília, no Hotel Windsor Plaza Brasil (em frente ao Venâncio Shopping), em evento a ser aberto a partir das 18h. A sigla nasceu PRN – Partido da Reconstrução Nacional – que elegeu Fernando Collor presidente nos anos 90 e depois virou PTC.

Modificações

Agora, troca outra vez “de marca, nome e modernização da sua filosofia”, conforme explicou um dos seus integrantes, Fabio Brito. As propostas e modificações serão todas apresentadas ao longo do evento – que pretende reunir políticos, militantes e representantes governamentais e de entidades da sociedade civil.

Lista

A ministra Flávia Arruda, da secretaria de Governo da Presidência da República, aproveitou solenidade realizada no Palácio do Planalto na última semana para listar obras e medidas do Executivo que, conforme contou, beneficiaram a população do DF.

Taguatinga

Ela destacou a construção do Túnel de Taguatinga, que recebeu R$ 275 milhões da União, como “a grande obra hoje em andamento”. Flávia nasceu e cresceu na cidade. Lembrou que o projeto estava engavetado há 12 anos e explicou a sua importância.

Parceria

“Essa obra vai desafogar o trânsito e facilitará a vida de 1,5 milhão de pessoas que moram em Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. Saiu do papel graças a uma parceria entre o Governo Federal e o GDF”, informou.

Aruc

A CLDF realizou, ontem, sessão remota de homenagem aos 60 anos da famosa Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (Aruc), considerada patrimônio cultural do Distrito Federal e ponto turístico de Brasília.

Insegurança

A homenagem foi iniciativa do deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante) que destacou a importância da entidade para o carnaval brasiliense e, ao mesmo tempo, a situação de insegurança jurídica pela qual passa.

Sem regularização

Isto porque a Aruc ocupa um terreno no Cruzeiro desde 1974, mas ainda sofre com a falta de regularização da área. Isso ocorre porque o TJDFT declarou inconstitucionais leis distritais que dispõem sobre a cessão de bens públicos a particular ou outros órgãos da administração, seja a título gratuito ou oneroso.

Selo

Estão abertas as inscrições para o Selo Empresa Amiga da Primeira Infância. O selo foi instituído pela Procuradoria da Mulher da CLDF, como forma de reconhecer e estimular iniciativas institucionais que assegurem o direito da criança à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar.

Publicidade

Empresas públicas ou privadas que forem selecionadas poderão utilizar a informação do reconhecimento e a marca gráfica do selo em suas peças publicitárias, embalagens de produtos e sites, incentivando outras instituições a adotarem as medidas solicitadas. Mais informações podem ser pegas pelo site da Câmara Distrital.