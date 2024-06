Assassinato para ocultar conspiração

Na sessão desta terça-feira, 18, na Câmara dos Deputados, o brasiliense Alberto Fraga fez uma denúncia. Revelou que os dois marginais que planejaram sequestrar e matar o atual senador Sérgio Moro foram esfaqueados e assassinados dentro do presídio.

Para ele, “aí as coisas começam a se encaixar: parece que existe um certo acordo dentro do presídio porque não se apura nada e não se sabe quem foi que os matou”.

A partir daí, Fraga fez uma acusação séria, alegando que isso o lembra do caso do Celso Daniel.

“Parece-me que está no DNA do PT, pois para aqueles que não concordam com eles, ou eles mandam matar ou, então, tornam inelegível”, acusou. Ainda não apareceu a resposta do PT, embora vários integrantes do partido estivessem no plenário.