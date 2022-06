As encrencas de Damares

A propósito, o governador Ibaneis Rocha encontrou-se com a cúpula do Republicanos pouco antes do adiamento

Marcada para a noite desta terça-feira, 7, a festa de lançamento da pré-candidatura da ex-ministra Damares Alves ao Senado simplesmente não ocorreu. Foi suspensa quatro dias antes, na sexta-feira, sob a alegação de que as novas preocupações com a Covid desaconselhavam uma aglomeração como a que se previa no Centro de Convenções, o espaço original. A versão que corre entre os Republicanos, partido de Damares, é diferente. Afirmam que realmente se temia inconveniência do espaço, mas por outras razões. A turma de Damares confiava no esforço da primeira dama Michelle Bolsonaro para mobilizar público, inclusive com apelos específicos aos ministros. Quando o presidente Jair Bolsonaro avisou que não compareceria, aparentemente desestimulando essa movimentação, ficou claro que haveria um esvaziamento. O partido achou melhor colocar tudo em banho-maria. A propósito, o governador Ibaneis Rocha encontrou-se com a cúpula do Republicanos pouco antes do adiamento.

Com Flávia

A participação do governador Ibaneis Rocha na sede do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal da Estrutural para comemorar seu 23º aniversário, foi marcada por uma referência especial à deputada brasiliense Flávia Arruda. Ibaneis ressaltou seu compromisso com Flávia, “que vem desde a última eleição”, destacando ainda que é um “compromisso para o futuro”. Afirmou que Flávia é “uma deputada que honra a Câmara, assim como honrou o ministério de Jair Messias Bolsonaro”. De quebra, o governador citou o novo cardeal, dom Paulo Cezar Costa, que lhe revelou existir hoje uma pacificação entre todas as igrejas. A propósito, Ibaneis comentou que, em seu governo, abriu as portas do Buriti a todas as igrejas.

Atacado

Após relatar o projeto de lei que estendeu incentivos fiscais ao comércio, a deputada brasiliense Paula Belmonte transformou-se em uma espécie de porta-voz do setor atacadista. Participou até do 41ª Convenção Anual do Canal Indireto, em Atibaia-SP, ao lado do também deputado Efraim Filho, da Paraíba. O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Atacadistas, a Abad. Paula falou sobre o novo pleito do segmento, a aprovação do projeto de lei complementar 178/2021, que simplifica as chamadas obrigações acessórias, relatórios que precisam ser gerados mensalmente pelas empresas com informações sobre impostos pagos e obrigações trabalhistas. A nova regulamentação trará benefícios, já que tornaria mais simples pagar esses tributos. A deputada do Cidadania sinalizou que trabalhará para que a proposta seja aprovada na Comissão de Tributação e Finanças da Câmara dos Deputados.

Suspensa condenação de Izalci

O ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu liminar suspendendo a decisão da Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que na semana passada condenou o senador brasiliense Izalci Lucas, em tese tornando-o inelegível. A defesa de Izalci interpôs um habeas corpus para suspender os efeitos da condenação ampliada pela Terceira Turma Criminal do TJDFT por 2×1 e assim garantir sua participação no pleito eleitoral sem restrições. O ministro Joel Ilan Paciornik deferiu a liminar pleiteada pelos advogados de Izalci. A decisão permite a continuidade da pré-campanha do senador do PSDB.

Não está em negociação

No momento em que mais se fala da possibilidade de reproduzir no Distrito Federal a coligação nacional, com o apoio de PSOL e PSB a nomes da federação petista, a pré-candidata Keka Bagno mandou um recado. Disse que “nossa pré (e futura) candidatura não está em negociação”. Isso quando o PT deixou em aberto, justamente para entendimentos que ampliem a frente de esquerda, a vaga de vice-governador de Leandro Grass, seu candidato ao Buriti. Keka Bagno não deixa espaço para recuo. “Não há intimidações ou violências políticas que nos farão dar qualquer passo para trás”, avisou. O sinal pode se endereçar a quem lhe fizer eventuais ameaças – Keka se declarou espantada por, em uma entrevista, lhe perguntaram se estava preparada para as violências que sofreria por ser candidata. “Eu achei bizarra a pergunta, pois como se preparar para violências?”, comentou. Mas esse recado de que a candidatura não está em negociação também pode se dirigir a seu próprio partido, o PSOL.

Moto Week de volta

Brasília voltará a ser palco do maior evento de motociclismo da América Latina e o terceiro maior do mundo. Após dois anos de pausa por conta da pandemia, o Capital Moto Week fará a 17° edição de 21 a 30 de julho, no Parque de Exposições da Granja do Torto. Cerca de 800 mil pessoas são esperadas em 10 dias de programação. Na última edição, mais de 7 mil empregos diretos e indiretos foram gerados para o Distrito Federal, além do aquecimento no setor hoteleiro, com ocupação média de 90% nos dias do CMW. Em 2019, mais R$ 55 milhões foram injetados na economia local. Em 2022, um lineup com mais de 70 bandas irá animar a Cidade do Motociclista, espaço com mais de 250 mil metros quadrados destinados ao motociclismo e seus fãs.

Bia Kicis defende bolsonarista cassado

Mal a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidia manter a cassação do ex-deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini e a deputada brasiliense Bia Kicis fazia um protesto na Câmara. Segundo ela, a decisão é “desprovida de fundamento, por se tratar de punição sem crime, crime sem lei”. Francischini foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em seis votos contra um, por ter assegurado, nas redes sociais, que as urnas eletrônicas são fraudadas. Essa sentença foi interpretada como disposição da Justiça para punir o uso de fake news em campanhas. Só que, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Bolsonaro, Kassio Nunes Marques anulou a punição alegando, por incrível que pareça, que “não é possível considerar, automaticamente, as redes sociais como meios de comunicação na esfera eleitoral”. O processo foi parar na segunda turma do STF e apenas o outro ministro nomeado por Bolsonaro, André Mendonça, partilhou a decisão do colega. Ambos foram derrotados por três votos a dois. Bia Kicis viu sinais de conspiração nisso tudo. Avisou que “dá para imaginar o propósito dessa decisão”.