Artrite pode dar isenção de Imposto de Renda

Um projeto de lei protocolado pela senadora brasiliense Damares Alves, do Republicanos, pretende isentar os contribuintes com artrite reumatoide do pagamento de Imposto de Renda de Pessoas Físicas. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica autoimune que causa inchaço, dor e rigidez nas articulações, afetando principalmente as mãos e os pés, que pode levar à destruição óssea e cartilaginosa, além de afetar outros órgãos como pele, olhos e pulmões.

Pela legislação atual, 16 doenças graves asseguram a isenção do Imposto de Renda: aids, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estágio avançado, Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, câncer, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa.

Para a senadora, ainda que os avanços terapêuticos, como o uso de drogas modificadoras do curso da doença, tenham melhorado o prognóstico, a resposta clínica é variável e parte considerável dos pacientes permanece com atividade inflamatória persistente, dor crônica e limitações funcionais relevantes. “Pacientes com artrite reumatoide enfrentam custos elevados com consultas médicas, fisioterapia, medicamentos de uso contínuo (muitos de alto custo), exames laboratoriais e de imagem”, justifica Damares.