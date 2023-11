Arruda em campanha

Ela já foi a primeira mulher a presidir o CREA do Distrito Federal, tendo mais tarde exercido o cargo por outros dois mandatos

O ex-governador José Roberto Arruda bem que tenta, mas não consegue se afastar por muito tempo das campanhas eleitorais. Gravou um vídeo defendendo a eleição da engenheira Fátima Co a presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Confea.

Ela já foi secretária adjunta da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do DF, onde criei o Programa “Pequenas Obras Grandes Resultados” e exerceu cargos de primeiro escalão no Buriti, entre eles de presidente do SLU no governo Arruda.