Arruda deixa hospital após se recuperar de dengue

O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, recebeu alta hoje do hospital particular onde estava internado desde a segunda passada. O político chegou a ficar sob observação depois que foi diagnosticado com dengue.

As informações recebidas pela coluna mostram que o político já retornou para a sua mansão no Park Way, mas deve continuar o tratamento contra a dengue em casa. O risco, no entanto, é mínimo.

O ex-governador está entre os milhares de brasilienses afetados pelas doenças transmitidas pelo Aedes Aegyptis. Apenas no ano de 2019 a Secretaria de Saúde registrou 47.393 casos prováveis de dengue. A doença também levou à morte 62 brasilienses.