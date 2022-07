Arraiá multipartidário

Apareceram na festa o empresário Paulo Octavio, presidente regional do PSD, o filho André Kubitschek e a esposa Anna Christina Kubitschek

Teve sentido multipartidário o Arraiá do distrital Cláudio Abrantes, do PSD, que reuniu verdadeira multidão na chácara Nossa Senhora da Abadia, do ex-deputado Daniel Marques, com grupos fazendo apresentações de quadrilha e variados conjuntos musicais, todos de Planaltina. Bem no momento em que se fala das mais improváveis alianças partidárias, encontraram-se por lá personagens que estão no foco da turbulência. Apareceram na festa o empresário Paulo Octavio, presidente regional do PSD, o filho André Kubitschek e a esposa Anna Christina Kubitschek. Falaram aos participantes do arraiá ao lado da deputada Flávia Arruda. O ex-governador José Roberto Arruda estava em outro compromisso.

Possível

Só para lembrar, Paulo Octávio mantém conversas intensas com vários grupos políticos e seu nome é citado com frequência tanto para ser vice do governador Ibaneis Rocha quanto do ex-governador José Roberto Arruda, caso ele possa e queira disputar o Buriti. Seus partidários acham que as duas alternativas são plausíveis.

Rumo à chapa puro-sangue

Embora pessoalmente ainda muito próximo do senador brasiliense José Antonio Reguffe, o pré-candidato do PSB ao Buriti, Rafael Parente, encontra dificuldades para se integrar à chapa dele. Com isso, Parente segue trabalhando no seu próprio plano de governo e com a hipótese de uma chapa puro-sangue tendo como vice a ex-distrital Luzia de Paula, bem votada em Ceilândia. Ao mesmo tempo se reforça no partido: reuniu-se em São Paulo com o ex-governador Geraldo Alckmin, presumível vice de Lula. “Seguimos trabalhando confiantes de que estaremos no segundo turno e com chances de sairmos vitoriosos”, aposta Parente.

Mais preciso o desenho da chapa de Reguffe

Com a crescente tendência de que o PSB parta para chapa própria, fica mais preciso o desenho da coalizão do senador José Antonio Reguffe. Teria mesmo Paula Belmonte na vice e Paulo Roque, do Novo, para o Senado. Sim, Paula Belmonte enfrenta problemas graves para se firmar na federação com o PSDB, que nesta quinta-feira deve se definir pelo também senador Izalci Lucas. A argumentação de Paula terá cunho político, mostrando que, além de estar fechada com um forte arco partidário, conta com chapa bem mais significativa dentro da própria federação brasiliense. Na cúpula, ela deve perder. No entanto, acredita o jurista Paulo Roque, seu aliado, ela deve judicializar a disputa e provavelmente ganhará no Judiciário. Afinal, não tem sentido uma federação feita para esmagar um de seus membros. Quanto a Paulo Roque, está confiante em ocupar a vaga de senador, inclusive porque vem subindo nas pesquisas – à medida em que se torna mais conhecido – e sua rejeição é zero.

Disputa acirrada no PP

Presidente regional do PP, a deputada Celina Leão cuidou de reforçar a chapa federal para garantir que seu partido atinja o quociente eleitoral. Deu certo. Entre os candidatos estarão o ex-governador Rogério Rosso, o ex-deputado federal Rôney Nemer, seu antecessor na presidência do partido, e o também ex-deputado Ronaldo Fonseca, ex-ministro do governo Temer. Ela própria buscará a reeleição. De um lado essa conjunção de forças é muito positiva, colocando o PP entre os poucos partidos com garantia de que elegerá deputados federais pela capital. De outro, vive o risco de uma autofagia. Parece improvável que qualquer legenda faça quatro deputados, mesmo que PP e PL possam sonhar com isso. Ainda por cima, integrantes da chapa concorrem com bases eleitorais parecidas. O presidente de honra das Assembleia de Deus do Brasil colocou nas redes sociais um vídeo em que recomenda voto em Ronaldo Fonseca, também pastor. A própria Celina Leão participa da Assembleia de Deus, denominação evangélica com maior número de fiéis no Distrito Federal.

Mais perto da vice

Uma das primeiras consequências do superaquecimento criado pela recuperação dos direitos eleitorais do ex-governador José Roberto Arruda pode ser apressar a escolha do vice na chapa do governador Ibaneis Rocha à reeleição. Nesse caso, o nome mais forte seria justamente o da deputada Celina Leão. Seria um jeito de assegurar a inclusão definitiva do PP na frente. Equacionaria os pontos positivos resultantes do fortalecimento do PP e os pontos negativos decorrentes da dificuldade de eleger todos os vitaminados candidatos a deputado federal do partido. Enquanto isso Celina passou o final de semana percorrendo bases eleitorais, com direito a uma partida de futevôlei em quadra que, no Paranoá, foi construída com recursos de emendas parlamentares dela própria.

Grass e Rosilene com Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta terça-feira, 12, de um ato público, em Brasília, ao lado do distrital Leandro Grass, pré-candidato ao governo do Distrito Federal, e de Rosilene Corrêa, pré-candidata ao Senado pela Federação PT-PV-PCdoB. Os dois falarão ao final do evento, assim como Lula e seu vice Geraldo Alckmin, para demonstrar o apoio da coligação a seus nomes. O evento está marcado para as 17h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e será aberto ao público, convidado a fazer o credenciamento pelo portal DF com Lula. Os portões serão liberados às 15h. Aproveitando a viagem, antes do ato, Lula encontrará lideranças e empresários do comércio de bens, serviços e turismo para conversar sobre demandas do setor e a Confederação Nacional do Comercio lhe entregará a agenda institucional, documento com propostas e sugestões do segmento para políticas públicas. Na quarta-feira, 13, pela manhã, Lula tem encontro com parlamentares. Grass deverá acompanhar o ex-presidente a todos os eventos. Já o candidato a governador pelo PSB, Rafael Parente, deve aparecer no evento do Ulysses Guimarães. Afinal, ele também apoia Lula e Alckmin.

Garantindo o almoço

Domingo, a pé, o general Braga Netto, acompanhado da mulher, foi garantir a boia do almoço. O provável vice na chapa presidencial de Jair Bolsonaro entrou na fila para comprar marmitex de carne de sol, na Comercial da 111 Sul. Barba por fazer, chinelo de dedo, bermuda marrom e camisa listrada, afagou um cachorro dentro de um carro estacionado na porta do estabelecimento e foi cumprimentado por vizinhos. Já equipados, atravessaram a rua, no semáforo, em direção à 112, onde moram. Mas esse ritmo não deve ser mantido. Além da vice, Braga Netto deverá coordenar a campanha com que o atual presidente tentará reeleger-se.