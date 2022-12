Área rural tem energia, mas não iluminação de rua

No total foram visitadas 208 comunidades; 24 RAs; e 4.716 domicílios. Do total, 21,56% residem em locais com ruas asfaltadas e 32,20% são atendidos pela Caesb

Dos moradores de áreas rurais do Distrito Federal, 58,66% têm no máximo 39 anos, média muito jovem portanto. No total, 79,12% dos domicílios têm acesso à energia elétrica por meio da rede geral.

Esse cenário é muito diferente do que ocorre com a iluminação pública, a iluminação de rua, que só atende 44,54% da população. Esses dados são de estudo divulgado nesta terça-feira, 20, pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal.

É a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Rural 2022, realizada com o apoio da Emater, para conhecer a situação sociodemográfica e econômicas das pessoas residentes nas áreas rurais da Capital.

No total foram visitadas 208 comunidades; 24 RAs; e 4.716 domicílios. Do total, 21,56% residem em locais com ruas asfaltadas e 32,20% das casas nas áreas rurais são atendidos pela Caesb, número inferior aos dos usuários de poços artesianos, que chega a 46,66%.

Mais da metade desses moradores não possuem plano de saúde contratado (84,34%). Em compensação, a internet alcança quase todos: A conectividade está presente em boa parte dos lares rurais, apresentando percentual de 82,68%.