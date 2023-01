Aproximação com o novo governo

Só para lembrar, Ibaneis foi contemporâneo de governo dos três novos ministros, Camilo, Dino e Wellington. Ajudou muito o governo do Piauí

Nestes dois primeiros dias de mandato, o governador Ibaneis Rocha acelerou sua aproximação com a cúpula do governo Lula.

Além da posse do ministro da Educação, Camilo Santana, esteve com os ministros da Justiça e do Desenvolvimento Social, ambos antigos amigos e aliados. Esteve na posse de Flávio Dino no Ministério da Justiça e comentou: “muito me orgulha saber que a Justiça do País está nas mãos desse grande político, juiz federal e advogado, que já foi, inclusive, meu professor”.

Esteve também com o novo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Luiz, comentando que, antes, o atual ministro “foi governador do Piauí e cuidou tão bem dessa minha terra do coração”.

Só para lembrar, Ibaneis foi contemporâneo de governo dos três novos ministros, Camilo, Dino e Wellington. Ajudou muito o governo do Piauí e, em medidas conjuntas como o combate à Covid, criou relações próximas com todos eles.

Prioridades já têm números

Na reunião com todo o secretariado nesta terça-feira, 3, o governador Ibaneis Rocha tratou de fixar prazos e números, inclusive para medidas já delineadas antes.

Por exemplo, exigiu que até o final do semestre seja feitaa a licitação do pacote de obras da Saúde, que envolve a construção de três hospitais (São Sebastião, Recanto das Emas e Guará), 17 unidades básicas de saúde (UBSs) e duas unidades de pronto atendimento (UPAs).

Durante a reunião, Ibaneis acatou ainda o pedido da secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, para a criação de um novo hospital no Gama. A contratação de profissionais da saúde, a realização de novos concursos também são para já.

As nomeações começam em uma semana. Ibaneis também fixou os recursos para uma das principais novidades do mandato, o financiamento da entrada da casa própria.

“Um dos grandes problemas é que as pessoas não têm recursos para dar de entrada”, disse o governador ao anunciar que destinará R$ 150 milhões ao programa, enviando mensagem nesse sentido à Câmara Legislativa “no primeiro momento de abertura”. Essa questão da habitação não anda sozinha, disse Ibaneis.

Celina diz a que veio

Sentada na cabeceira da mesa ao lado de Ibaneis e da primeira dama Mayara Noronha Rocha, a vice-governadora Celina Leão (foto) foi uma das que mais usaram a palavra durante a reunião.

Embora concentrasse sua atenção em esportes e saúde, a vice-governadora deu palpites em diversos outros temas e fez questão de afirmar que estaria participando ativamente da implementação dos programas citados no encontro, sempre procurando mostrar injeção de ânimo. “Vamos juntos colocar várias ações em exercício”, prometeu.