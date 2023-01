Aprovados voltam agora a ser chamados

O distrital foi eleito presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, posição que reforça seus instrumentos de atuação

Em primeiro mandato, o petista Gabriel Magno, que é professor da Rede Pública do DF, prepara uma agenda pela melhoria da qualidade do ensino nas escolas, pelo fim da militarização nas instituições, reforço da gestão democrática e melhorias nas condições de trabalho dos profissionais de ensino.

Pretende também reunificação da gestão da Saúde por meio do encerramento do Iges, atendimento à saúde mental, reforços nas políticas de Assistência Social, como os CRAS e o cadastro único, atenção às populações em situação de rua, combate ao racismo e à todas as formas de discriminação, atenção às comunidades LGBTQIA+ e às mulheres.

Apoio aos animais

Uma das principais bandeiras do distrital Daniel Donizet é a causa animal, defendendo o respeito e o bem-estar deles e apoiando as pessoas, abrigos e organizações não governamentais que enxergam essa causa como fundamental.

“Ao todo já aprovamos no nosso primeiro mandato 17 leis voltadas para a causa”, comemora ele. Essa prioridade continuará.

Diante da necessidade de proteção dos direitos dos animais e dos estudos que apontam ligações entre crimes de animais e pessoas, faz-se mais necessário ainda que as denuncias e as punições para os casos de maus-tratos contra animais seja mais severa – o que, acredita ele, pode ajudar a prevenir casos de feminicídio e agressões domésticas.

Donizet já tem, inclusive, uma lista de medidas para aprofundar esse trabalho. Entre elas estão o Cartão Ração para protetores independentes, a construção do Hospital Veterinário Público da região Norte do DF, a criação de um abrigo público para animais resgatados, o Programa Farmácia Veterinária Popular para a venda de medicamentos pet com preços subsidiados pelo Governo e a castração dos animais de rua.