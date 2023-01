Aprovada divisão de lotes da antiga Rodoferroviária

Os terrenos têm entre 17,9 mil metros quadrados e 32,8 mil metros quadrados. Não incluem o Pátio Ferroviário, que tem mais quatro lotes, além dos que foram aprovados

Para constituir um futuro bairro, o Iphan acaba de aprovar a divisão da área da antiga Rodoferroviária. A proposta básica foi elaborada pelo governo do Distrito Federal e prevê o parcelamento da área em sete lotes novos com fachadas viradas para a Estrada Parque Indústria e Abastecimento, a Epia.

Os terrenos têm entre 17,9 mil metros quadrados e 32,8 mil metros quadrados. Não incluem o Pátio Ferroviário, que tem mais quatro lotes, além dos que foram aprovados.

Desses, três estão ocupados pelo Shopping Popular, pela Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do DF (Centcoop) e pela antiga Rodoferroviária.

O lote com 4 milhões de metros quadrados é o maior e deve abrigar o novo bairro residencial planejado pelo Governo do Distrito Federal, mas o projeto dessa área residencial ainda deve passar por nova aprovação do Iphan.