Aposta no Setor Comercial Sul

A rápida tramitação do projeto que pretende mudar tudo no Setor Comercial Sul e revitalizar a região animou a Câmara Legislativa – e também a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

O distrital Thiago Manzoni, que presidiu a reunião de comissão para dar o desenho final a proposta, explicou porque considera urgente essa revitalização, a partir de uma experiência pessoal.

“Eu fiz estágio no SCS e ao longo dos anos vimos a degradação que aconteceu, com sua absoluta degradação”, contou.

Por isso o distrital acha que se vive um momento histórico para Brasília, pois “estamos abrindo as portas para os empreendedores, trabalhadores e para a prosperidade. Manzoni cumprimentou o ex-secretário de Habitação, Matheus de Oliveira, que deu partida ao projeto e também a prefeita do SCS, Lígia Meireles, que, segundo ele, fez com que todos enxergassem a importância do projeto.

Para o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, a ampliação de usos e atividades do setor é uma vitória para a capital federal. “O projeto veio em um ótimo momento para resgatar o Setor Comercial Sul e, com isso, incentivar a geração de emprego e renda em Brasília”, comentou.

Também o distrital petista Chico Vigilante acha que a região será recuperada. “Nós perdemos a oportunidade de ter duas faculdades instaladas no Setor Comercial Sul porque a lei não permitia. Agora, ao contrário, serão possíveis mais atividades noturnas, para reduzir a ociosidade e a insegurança no setor após o horário diurno”, resumiu.

Novas oportunidades

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, avaliou nesta quarta-feira, 12, que a medida será importante para estimular novas oportunidades para o local, dinamizar o Setor Comercial Sul e trazer mais vitalidade ao centro de Brasília.

“Aumentando a diversificação de usos do Setor Comercial Sul, mais empresas são atraídas, incentivando-se novos usos e atividades no centro de Brasília e fazendo com que, de fato, se tenha no local uma circulação maior de pedestres em todos os períodos do dia, aumentando a sensação de segurança no SCS”, declarou Marcelo Vaz.