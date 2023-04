Aplicação do piso da enfermagem no DF

A distrital, que é enfermeira, procura fazer com que o piso vire realidade e esteja nos contracheques da categoria o mais rápido possível

O chefe da Casa Civil do governo Ibaneis, Gustavo Rocha, recebeu na tarde desta segunda-feira, 17, o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, e a presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Dayse Amarílio, que foram articular a implementação do piso da enfermagem no Distrito Federal após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional – o que deve acontecer ainda esta semana.

A distrital, que é enfermeira, procura fazer com que o piso vire realidade e esteja nos contracheques da categoria o mais rápido possível.