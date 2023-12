Apelo a Janja

Para Fraga, “isso lembra a época em que, no governo dele, tínhamos lá o Palocci, o Gushiken, todo mundo tomando conta do galinheiro”

O deputado brasiliense Alberto Fraga foi à tribuna para fazer um apelo a ninguém menos do que… a primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja.

Fraga acha “um verdadeiro absurdo essa briga dele com o agronegócio, com o setor agropecuário”. E, dentro disso, “é um absurdo ele dizer que colocaram a raposa para tomar conta do galinheiro”.

Para Fraga, “isso lembra a época em que, no governo dele, tínhamos lá o Palocci, o Gushiken, todo mundo tomando conta do galinheiro”. Veio daí a mensagem: “Janja, dê um jeito no Lula, mande-o ficar calado quando ele não souber o que falar”.