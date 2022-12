A deputada brasiliense Celina Leão chegou atrasada, mas tinha um espaço reservado bem ao lado de Ibaneis, como vice eleita do Distrito Federal

O Fórum de Governadores se reuniu no Palácio do Buriti para tratar de assuntos de interesse comum – e desta vez a principal pauta eram as ações para reduzir as perdas com a lei que, em nome da redução dos preços da gasolina e do diesel, limitou a arrecadação do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicações.

A estimativa é que todos os estados e o Distrito Federal perdem R$ 38,3 bilhões em arrecadação com o ICMS em função da lei. A maior parte dos governadores participou de forma virtual, aparecendo em um telão.

Na mesa principal, com o anfitrião Ibaneis Rocha, estavam só os governadores do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Maranhão e do Rio Grande do Sul, além do governador eleito da Bahia.

A deputada brasiliense Celina Leão chegou atrasada, mas tinha um espaço reservado bem ao lado de Ibaneis, como vice eleita do Distrito Federal. Do outro lado estava o atual vice Pacco Brito, a caminho de virar secretário.

Agenda da pandemia

Como dono da casa, Ibaneis lembrou que nesse mandato todos tiveram um evento extraordinário, a pandemia, que causou dificuldades muito grandes.

Fez questão de frisar, sem se referir ao governo federal, que “graças à união dos governadores, independentemente das colorações partidárias, conseguimos manter uma pauta organizada durante todo esse período”.

Ibaneis pretende que os governadores eleitos – e reeleitos – voltem a se reunir o mais breve possível, com a presença do governo federal, para tratar de pautas como a perda de receitas.

A intenção é que isso ocorra na primeira quinzena de janeiro de 2023, a depender da disponibilidade do governo federal.