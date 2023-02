Fez uma ponte, por exemplo, com o senador Renan Calheiros, que chegou, no passado, a criticar o governador brasiliense

O deputado brasiliense Rafael Prudente, ex-presidente da Câmara Legislativa, passou a acreditar que o governador Ibaneis Rocha reassumirá o cargo antes mesmo do Carnaval.

Único parlamentar federal do MDB, Rafael Prudente tem se articulado na bancada para unifica-la em torno do apoio a Ibaneis, mediante uma série de contatos informais.

Hoje, se Ibaneis já contava com apoio de 100% do MDB do Distrito Federal, tem a seu favor pelo menos 95% do partido a nível nacional, calcula o deputado.

Todos esses contatos, nas últimas semanas, permitem a Rafael Prudente considerar que houve uma evolução muito positiva do cenário.

Nesse sentido, fez até um apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ”para que devolvam o mandato do governador legitimamente reeleito pela população”. Afinal, constata Prudente, existe na capital ansiedade para que se supere um clima de incerteza.