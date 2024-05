O governador Ibaneis Rocha enviou mensagem na manhã desta segunda-feira para cumprimentar o Guará por 55 anos de cultura e inovação.

“Nosso compromisso com a região administrativa é contínuo, com diversos investimentos realizados como a autorização da construção do novo Hospital Ortopédico”.

Em comemoração à data, diversos eventos estão ocorrendo no Guará, e as festividades vão acontecer até o dia 26 na cidade.