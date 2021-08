Aniversário

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

O deputado distrital Reginaldo Sardinha (Avante) comemorou ontem 46 anos na churrascaria Buffalo Bio, na EPTG, onde recebeu cumprimentos de correligionários, eleitores, e amigos. Passaram por lá o vice-governador Paco Britto e parlamentares, além de secretários do DF e administradores de várias Regiões Administrativas.

Distanciamento

Ele agradeceu a todos pelo carinho e disse que estava honrado, mas causou preocupação em alguns o fato de terem perto de 300 pessoas no evento. Mesmo assim, a gerência do restaurante, entretanto, disse que montou um esquema de distanciamento entre as mesas e que todas as regras de segurança foram devidamente cumpridas.

Preocupação

A senadora Leila Barros (Cidadania-DF) demonstrou preocupação, no Congresso, com o aumento da pobreza no Distrito Federal de 12,9% para 20,8% da população, registrado pelo estudo do economista Daniel Duque, pesquisador do FGV-Ibre, divulgado recentemente.

Pobreza

“É revoltante. Não bastassem as 10.024 mortes por covid-19 no DF e os escândalos de corrupção, temos de lidar ainda com o aumento dos preços e da pobreza”, disparou a senadora, diante da constatação, por esse trabalho, que o DF foi a unidade da Federação que mais empobreceu entre o primeiro semestre de 2019 e janeiro de 2021.

Procuradorias

A deputada federal Celina Leão (PP-DF) é uma das representantes do encontro que está sendo realizado na Câmara com representantes de Procuradorias da Mulher estaduais e municipais. Atualmente, segundo informou Celina, 16 unidades da Federação já criaram suas procuradorias nas Assembleias Legislativas – cargo que ela exerce na Casa.

Visibilidade

“Precisamos ampliar e dar maior visibilidade às estratégias de empoderamento feminino e de defesa dos direitos das mulheres, unindo esforços para que esse trabalho alcance cada vez mais pessoas”, destacou ela – ao acrescentar que também existe órgão semelhante na Câmara Legislativa do DF (CLDF).

Convergência

Os deputados distritais Rodrigo Delmasso (Republicanos) e Chico Vigilante (PT) protagonizaram um debate insólito na última semana, no qual os dois elogiaram o BRB. Delmasso afirmou que a instituição hoje figura entre os bancos que mais crescem no Brasil – o que atribuiu à credibilidade adquirida e à parceria com o Clube Flamengo.

“Mercado”

Ele foi aparteado por Vigilante, que disse concordar, apesar de ser oposicionista. “Quando foi feita essa parceria muita gente criticou, mas entendi que era o tipo do negócio com o qual o banco iria ganhar. Não se trata de uma questão de torcida, mas de mercado, de bons contatos com o setor empresarial”, destacou o petista.

Emenda

O deputado distrital João Cardoso (Avante/foto), que é integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e contra a Reforma Administrativa da CLDF, comemorou recentemente a destinação de emenda de sua autoria no valor de R$ 1 milhão para o chamado Serviço Voluntário Gratificado (SVG) da Polícia Civil.

Valorização

Segundo Cardoso, o objetivo foi contribuir para a valorização e melhoria da carreira destes profissionais e, ao mesmo tempo, assegurar a eles mais segurança e qualidade no trabalho. Sobretudo, na qualidade do atendimento prestado à população do Distrito Federal

Temporários

Pleito antigo de vários trabalhadores e parlamentares, a Comissão de Educação, Saúde e Cultura da CLDF aprovou, na última semana, projeto que garante direitos aos professores temporários da Secretaria de Educação.

Benefícios

O texto, que tem como autor o deputado Jorge Vianna (Podemos), assegura a estes professores uma série de benefícios, como licença maternidade, auxílio-alimentação e licença de casamento/falecimento – entre outras garantias ainda sem regulamentação

para a categoria.

Justiça

“Eles exercem a mesma função dos professores efetivos. Não é justo que num mesmo ambiente de trabalho, tendo a mesma atribuição, haja essa distinção. Por mais que sejam temporários, são trabalhadores e merecem respeito como todos os outros”, destacou Vianna. A matéria prossegue em tramitação na Casa.

Adiamento

O GDF divulgou que a homologação on-line de atestados de servidores foi novamente prorrogada, desta vez até o dia 31 de dezembro de 2021. A Secretaria de Economia continuará realizando a perícia no formado remoto, para assegurar o distanciamento social e reduzir os riscos de transmissão da covid-19 para servidores com enfermidades.

Sigiloso

A perícia médica on-line tem sido feita de forma documental, com o envio dos documentos necessários, como atestado, exames e receituários. A documentação deve ser enviada por um processo sigiloso no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Governo. O resultado também fica disponível, dias depois, no mesmo site.

Recado aos PMs

O governador Ibaneis Rocha (MDB-DF/foto) mandou um recado duro, ontem, aos policiais militares do DF sobre as manifestações de 7 de Setembro. Durante entrevista ao Congresso em Foco, ele afirmou que integrantes da corporação que participarem de manifestações com pautas antidemocráticas serão punidos.

Limites

“Cada um faz o que quer dentro dos limites da lei”, destacou ele. Ibaneis foi um dos signatários de carta elaborada por um grupo de governadores, há duas semanas, pedindo harmonia entre os Poderes. Ele também participará das reuniões que o Fórum dos Governadores agendou com representantes destes Poderes até sexta-feira.

