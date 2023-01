Amparo aos deficientes

O objetivo é garantir atendimentos adequados às pessoas com deficiência sem necessidade de explicações e justificativas, evitando possíveis constrangimentos

O distrital Robério Negreiros inicia seu mandato – o quarto – computando aprovação de projetos relativos a deficientes. A mais recente é a Lei 6.842/2021, que instituiu o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar para identificação de pessoas com deficiências ocultas.

O objetivo é garantir atendimentos adequados às pessoas com deficiência sem necessidade de explicações e justificativas, evitando possíveis constrangimentos. As deficiências ocultas são as que não são imediatamente identificadas, a exemplo do autismo, transtorno de déficit de atenção, transtornos ligados à demência, doença de Crohn, colite ulcerosa e fobias extremas.

Segundo o parlamentar, que também é autor da lei 6.642/2020, que instituiu a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no DF, o colar de girassol é cada vez mais popular em todo o mundo.

É uma faixa estreita de tecido ou material equivalente, verde, com desenhos de girassóis. “A lei garante maior conforto e diminui as situações de estresse para aqueles que, por alguma condição predeterminada, não suportam situações rotineiras como aglomerações, sons elevados ou mesmo longos períodos de espera”, explica o distrital.