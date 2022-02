Alinhamento eleitoral

No final do evento apoiadoras da ministra, com camiseta personalizada, fizeram questão de tirar fotos e gravar vídeos com o governador

O discurso da ministra Flávia Arruda na inauguração da UPA de Brazlândia deixou claro a parceria dela com o governador Ibaneis Rocha é para valer e vai durar. Flávia será mesmo candidata a senadora na chapa de Ibaneis. No final do evento apoiadoras da ministra, com camiseta personalizada, fizeram questão de tirar fotos e gravar vídeos com o governador. E ainda fizeram coro: nós somos Ibaneis.

Desorientação

A nota esdrúxula foi dada pelo secretário de Ciência e Tecnologia do DF, Gilvan Máximo – que pretende se eleger deputado federal pelo Republicanos. Em seu discurso, ele se confundiu, falando que aquele era um presente para Ceilândia… O povo não perdoa: foi corrigido aos berros pela plateia.

Cotovelada

Na abertura da festa em Brazlândia, o governador Ibaneis Rocha fez grandes elogios ao vice Paco Britto, contando até que, de gozação, a equipe do Palácio do Buriti diz que, nos últimos anos, é o único vice-governador a conseguir entrar no gabinete do governador. Pode ser uma homenagem a Paco, mas é acima de tudo um cutucão nos antecessores que mantiveram péssimas relações com os antigos companheiros de chapa.

Com Dória

Líder do PSDB no Senado, o brasiliense Izalci Lucas é um dos poucos parlamentares a colar sua imagem à do governador paulista João Dória, candidato oficial dos tucanos a presidente da República. Izalci não perde oportunidade de citar medidas administrativas de Dória, como a despoluição do Rio Pinheiros, que corta toda a zona sul de São Paulo. “Um Rio Pinheiros despoluído sempre foi um sonho de todos e, para alcançarmos esse sonho, estamos realizando outro, o de levar mais dignidade e saúde para população em comunidades através do saneamento”, diz o senador. Ele cita também o aumento do uso de câmeras de vídeo em policiais de São Paulo e a consequente queda de letalidade nas ações repressivas.

Ser ou não ser, eis a questão

Em função dos cataclismas envolvendo seu ex-presidente Roberto Jefferson, toda a executiva nacional do PTB foi substituída. Isso inclui as cúpulas regionais, até que o TSE proceda à exclusão da antiga direção. Nessas condições, o distrital José Gomes não figura mais como presidente regional do Distrito Federal. Só que ele foi confirmado no cargo pelo novo presidente Marcus Vinicius Ferreira, que ainda não é presidente oficial. E fará até parte da nova executiva. Agora, José Gomes está tentando explicar essa difícil equação aos integrantes do partido.

E os dados sumiram

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deferiu no final da tarde requerimento em que a senadora brasiliense Leila Barros cobra do ministro da Educação, Milton Ribeiro, explicações a respeito da omissão de informações de dados relacionados ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020. Ela quer saber, por exemplo, quem mandou retirar os dados da página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), quais áreas técnicas foram ouvidas sobre o assunto e o que elas recomendaram. Publicamente, o Inep admite que mudou o formato da divulgação dos microdados do Enem 2020 e do Censo Escolar 2021 “para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados”.

Climão

Agravou-se o climão existente entre o governador Ibaneis Rocha e o ex-vice-governador Tadeu Filippelli, presidente do MDB brasiliense à época da última campanha eleitoral. Em entrevista de mais de uma hora à Rádio Corredor, Filippelli não mencionou sequer uma vez o nome de Ibaneis. Só se referia a ele como “o atual governador”. Fez questão de dizer que não indicou sequer um servidor para a atual administração, destacando que isso valia para a nora Ericka Filippelli, secretária da Mulher, que deixou o partido para disputar uma cadeira de distrital contra o próprio Filippelli.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Palanque

A propósito, Filippelli cumprimentou a senadora Simone Tebet pelo aniversário e avisou que ela é a melhor opção para presidir o Brasil. Disse que o MDB se opõe a todo tipo de polarização e que Simone Tebet tem experiência e competência comprovadas para extrapolar esse quadro.

Esteticistas grávidas

A Associação Brasileira de Salões de Beleza quer formalizar o quanto antes decisão da Comissão de Assuntos Sociais do Senado ao aprovar projeto que obriga o governo a pagar salário-maternidade às grávidas que não podem trabalhar a distância. O texto modifica a Lei 14.151, de 2021, que prevê o afastamento de empregadas gestantes das atividades presenciais durante a pandemia. O projeto disciplina o trabalho das gestantes não imunizadas contra o coronavírus, quando a atividade não puder ser feita a distância, situação não abarcada, hoje, pela lei. Nesses casos, o texto afirma que a gravidez será considerada de risco até a imunização e a gestante terá direito ao salário-maternidade desde o início do afastamento, até 120 dias após o parto. O empregador ficará dispensado de pagar o salário. Se retornar ao trabalho presencial antes do fim da gravidez, o empregador voltará a pagar o salário.

Sem matar de inveja

Depois do juiz que comemorou a suspensão de audiência porque isso lhe daria tempo para um uísque com a secretária, veio outro despacho curioso, desta vez da cidade de Araguaína, no Tocantins. O juiz do Trabalho Substituto Fernando Gonçalves Fontes Lima explicou por que foi obrigado a marcar uma audiência de conciliação na Quarta-Feira de Cinzas, que será no próximo dia 2, dizendo que se viu obrigado a isso, “em um dia no qual eu nunca fiz audiências”, pois “na euforia do carnaval, quem sabe, ele [a parte] se anima e já resolve logo o processo”. Aí, fez um apelo ao advogado: “Se puder, peça a algum colega para comparecer em seu lugar. Se puder, e não atrapalhar demais seu momento, apareça na audiência, que não deve demorar nem 10min, sem a preocupação dos trajes formais. Mas não me mate de inveja: nada de aparecer na beira da praia ou em cima de uma lancha”.

Cuidado para não cair

Embora superlotado, o Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal costuma despertar muita atenção dos distritais, sempre empenhados em criar homenagens. Foi assim que o distrital Guarda Jânio propôs a instituição do Dia de Prevenção de Quedas de Idosos. Passará a ser comemorado a cada dia 24 de junho.