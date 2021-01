Alento para Ceilândia

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

O deputado distrital Chico Vigilante (PT) comemora a reforma do Centro de Ensino Médio 10, do P Sul, em Ceilândia, que está próxima de ser iniciada, já que o DODF publicou o resultado da licitação para a obra.

‘Luta intensa’ – “Será uma nova realidade para a comunidade. A escola, fechada desde 2014 por apresentar riscos estruturais, terá 16 salas de aula, auditório, sala de leitura, salas administrativas, laboratórios, bicicletário, quadra de esporte coberta, área verde e praça.

Tudo isso só está sendo possível a partir de uma luta intensa”, disse Vigilante.

Audiência – Em 2019, o distrital realizou uma audiência pública na Câmara Legislativa com a presença dos secretários de Educação e de Fazenda, quando foi firmado o compromisso com o governo de reconstrução da escola.

Ausência

Atual vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e bastante próximo do governador Ibaneis Rocha, o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos/foto) resolveu seguir o caminho do governante, que se ausentou na última semana.

Sala vip – Ele foi visto ao lado da família na sala Vip do Aeroporto JK, na última sexta-feira (8) aguardando embarque para local não divulgado. Foi tirar uns dias de descanso fora de Brasília. Delmasso pretende assumir os trabalhos do Legislativo após o final do recesso, em fevereiro, com todo o gás.

Girotto

Muitos integrantes da bancada parlamentar do Distrito Federal, tanto da CLDF como do Congresso Nacional, lamentaram o falecimento do empresário Antonio Girotto Borges, que foi administrador regional do Park Way e do SIA no governo Arruda. Ele foi sepultado no último domingo (10).

Atuação – Mineiro de Ituiutaba, ele chegou ao DF em 1970 a lado do pai e 11 irmãos e se fixou no Guará. Destacou-se como líder político depois de militar no Sindicato dos Bancários de Brasília na gestão do ex-deputado federal Augusto Carvalho, de quem foi assessor por duas vezes.

Adiamento

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) tem sido das mais atuantes no Congresso, nos últimos dias, no sentido de fazer com que as provas do Enem, que estão programadas para o próximo dia 17, sejam adiadas, em função da pandemia.

‘Salvar vidas’ – “Só um governo negacionista, anticientífico e elitista pode manter a decisão de realizar o Enem este mês. Adiar o Enem é salvar vidas e impedir a destruição de projetos de futuro dos estudantes das escolas públicas”, tem afirmado Erika.

Vacinação

A CLDF vai fiscalizar a imunização contra o novo coronavírus no Distrito Federal com a criação da Comissão Especial de Vacinação. O ato para formação da comissão foi assinado na última sexta-feira (8).

Logística – A medida reflete a preocupação dos distritais com a estrutura e logística da operação. A comissão será formada por cinco parlamentares e seus respectivos suplentes, todos a serem indicados pelos blocos parlamentares com maior peso na CLDF.

Parque

O deputado distrital Hermeto (MDB) ficou particularmente satisfeito com a transferência, na última semana, da competência do atual Parque Recreativo Bandeirante do Ibram para a Secretaria de Educação do DF.

Esportes – O parque, localizado no Núcleo Bandeirante, era usado pela comunidade para a realização de atividades desportivas e eventos locais, mas com a falta de manutenção adequada, acabou sendo interditado pelo Corpo de Bombeiros em agosto de 2019 e estava fechado desde então.

Escola – “Agora será uma escola de educação esportiva para toda a comunidade escolar da região e a expectativa é que os recursos cheguem com mais rapidez e facilidade através do PDAF”, contou o parlamentar, que há tempos vinha se empenhando por esse pleito.

Biogás

Por meio de uma portaria conjunta, órgãos da administração pública direta e indireta do DF criaram recentemente um grupo de trabalho encarregado de elaborar proposta direcionada ao marco regulatório para a política distrital de produção, distribuição e comercialização de biogás/biometano.

Matriz energética – O objetivo, conforme ressalta o documento, é incentivar e ampliar o uso de energias renováveis na matriz energética de Brasília. O grupo é coordenado pela Secretaria de Projetos Especiais e pela Adasa. É composto por representantes desses dois órgãos e das secretarias de Economia, Obras e de Meio Ambiente.

Coleta – Por meio desse trabalho, as áreas de transbordo e as usinas de compostagem do SLU serão transformadas em unidades de tratamento mecânico-biológico (UTMBs), às quais caberá tratar todo o resíduo da coleta convencional, transformando-o em combustível.

Emendas

O deputado distrital Robério Negreiros (PSD) está feliz da vida com a conclusão da obra de recuperação de uma área verde localizada na QI 01 do Lago Sul, que recebeu emenda parlamentar de sua autoria no valor R$ 465 mil para esse fim. Havia tempo, o local servia de depósito de entulho proveniente das obras do Balão do Aeroporto.

Referência – “A destinação desses recursos é o mínimo para preservar Brasília, museu a céu aberto e referência mundial de design. Essa certificação nos torna referência nas áreas de Cultura e Turismo e nos permite pensar em políticas públicas para favorecer ambientes de negócios mais favoráveis para desenvolvimento da nossa região”, ressaltou.

Desnecessária

Durante uma live com entidades representativas dos servidores públicos, o deputado federal Professor Israel Batista (PV/DF) voltou a insistir que o Executivo e o Legislativo não precisam da PEC 32/2020 – a da reforma administrativa – para fazer os ajustes que a administração pública precisa.

Sem perseguição – “Temos a Emenda Constitucional 19, de avaliação de desempenho, da época do Fernando Henrique Cardoso (1998) e o PLP 248, que está há 20 anos para ser analisado. Poderíamos resolver o assunto, fazer uma avaliação correta, justa, sem subjetividade e sem perseguição política”, ponderou.