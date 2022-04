Agora, aparar arestas na coligação

Não é intenção do governador, porém, preencher de imediato o cargo de vice, única função ainda em aberto na chapa majoritária

O governador Ibaneis Rocha pretende reunir os onze partidos que já fazem parte de sua coligação para as eleições deste ano, com o objetivo de listar todas as suas propostas e, principalmente, reivindicações. Ibaneis quer aparar eventuais arestas, solidificando a adesão à chapa. Não é intenção do governador, porém, preencher de imediato o cargo de vice, única função ainda em aberto na chapa majoritária. Deve ficar para depois – e, se depender do governador, deve ficar para agosto, prazo final para convenções e para registro das chapas. Ibaneis é só elogios para o atual vice Paco Britto, dizendo que nunca lhe trouxe problemas e que é o único companheiro de chapa que entra no Buriti no último ano de gestão – referência aos conflitos ocorridos em governos anteriores. Ibaneis reconhece, porém, que a vice é um dos pleitos dos partidos coligados e acha “muito justo” que continuem pleiteando. Citou no caso o PL, lembrando que já integra a chapa majoritária com Flávia Arruda para o Senado, o PP de Celina Leão e o Republicanos. Curiosamente, não mencionou o PSD do ex-senador Paulo Octávio.

Mais uma opção no jogo

Apesar dessa omissão, a mulher de Paulo Octávio, Anna Christina Kubitschek Pereira, está também filiada ao PSD e vem sendo muito citada no Palácio do Buriti como eventual vice. Só para lembrar, quatro anos atrás ela chegou a ser convidada para o cargo pelo então candidato oposicionista Ibaneis Rocha. Declinou. Agora, passou de novo a ser citada em cogitações. Paulo Octávio, porém, não entrou nesse jogo. Avisou nesta terça-feira, 12, que o PSD ficou muito sensibilizado com as menções a Anna Christina, mas que nem pensa em retirar as candidaturas do próprio Paulo Octávio – prioritariamente ao Senado – e do filho André Kubitschek, que concorrerá à Câmara dos Deputados. “Minha candidatura ao Senado está firmíssima”, registrou Paulo Octávio.

Clima federativo na sucessão do Buriti

Durante a visita do ex-presidente Lula ao acampamento terra livre, rodeado por militantes indígenas, pintou um encontro com o distrital Leandro Grass. Deu direito à selfie. Foi uma conversa muito rápida, mas deu para dizer que estarão no mesmo palanque nas eleições deste ano. Esse rápido contato, porém, pode ter consequências. É que Leandro Grass está no PV, em federação com o PT, e tenta colocar seu nome como opção para o Palácio do Buriti. Tem alguma simpatia dentro do próprio PT, hoje em impasse entre duas candidaturas internas, o que pode lançar a palavra final para o comando colegiado da federação. Agora, Lula já conhece Leandro Grass.

Do MDB só uma fatia, sem o Distrito Federal

Nos encontros que manteve com caciques emedebistas em Brasília, neste início de semana, o ex-presidente Lula nem mencionou a possibilidade de ser apoiado pelo partido. Sabe que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste as seções peemedebistas ficarão no apoio formal à senadora Simone Tebet ou darão palanque a Jair Bolsonaro. Sob esse ponto de vista, a manutenção de Simone Tebet no páreo pode até ajudar Lula. No Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha já tornou claro que não se aliará a Lula, alegando para isso que o PT nunca o apoiou e não integra sua base de apoio. Os encontros de Lula com o antecessor José Sarney e com senadores reunidos na casa de Eunício Oliveira servem mais para consolidar alianças antigas com caciques do Nordeste e para reforçar a ideia de que ouve todos os partidos na prioridade que é criar uma frente para derrotar Bolsonaro.

Compasso de espera

Ainda deve demorar para que o PT defina sua candidatura ao Palácio do Buriti. Virou novela. Após a decisão da cúpula nacional que ignorou a escolha da sindicalista Rosilene Corrêa pela direção do partido no Distrito Federal como cabeça de chapa – e mandou tudo voltar à estaca zero – a executiva brasiliense do partido marcou data para o encontro regional que deverá definir um nome. Será no dia 14 de maio. Mas isso não significa que o nome sairá em seguida. O nome escolhido nesse encontro regional deverá ser encaminhado à executiva nacional, a quem cabe a última palavra. Como se sabe, a cúpula do PT centralizou todas as decisões sobre cargos majoritários, uma vez que sua prioridade absoluta é a eleição de Lula. Com isso, será improvável que a escolha definitiva ocorra antes de junho, quando todos os demais candidatos já estarão em plena campanha.

Indenização

Mediador das disputas internas do PT brasiliense, o deputado federal José Guimarães teve uma vitória judicial. Agredido verbalmente por Gilberto Alves Júnior em um voo comercial, o petista acionou o passageiro. Sentença que acaba de ser proferida pela juíza federal Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, determinou detenção de Gilberto por cinco meses e o pagamento de R$ 5 mil de multa. Ainda cabe recurso. A decisão mostra que Gilberto “ultrapassou as fronteiras da liberdade de expressão, que não pode ser confundida com autorização para ofensas”.

Previsões partidárias

Antigo dirigente do Partido Socialista Brasileiro, o ex-governador Rodrigo Rollemberg dedica-se agora a examinar as pesquisas eleitorais que começaram a circular. Constatou que, embora em segundo lugar nas projeções para São Paulo, o PSB tem condições para fazer o governador. “Quem olha essa pesquisa com calma percebe que o melhor nome, que mais amplia, para vencer as eleições paulistas, é o do ex-governador Márcio França” avisa. Seu raciocínio é direto. O candidato petista, o ex-prefeito Fernando Haddad, tem 28% das intenções de voto, contra 17% de Márcio França, o nome do PSB. No entanto, quando se pergunta ao entrevistado em quem ele poderia votar, Márcio tem 31% contra 15% de Haddad. Isso mostra um potencial de crescimento muito maior, inclusive porque o campeão de rejeição é o ex-prefeito: 50% dos entrevistados comunicam que não votariam nele de jeito nenhum. Ambos estão à frente do candidato bolsonarista, o ex-ministro Tarcísio Freitas, terceiro colocado, e do atual governador Rodrigo Garcia, tucano, o quarto.

Doação de sangue por jovens

O distrital Robério Negreiros tenta criar o “Programa Jovem Doador” para conscientizar os alunos do ensino médio da rede pública de ensino sobre a importância da doação regular de sangue e de medula óssea como um processo de salvar vidas. A ideia é que a Secretaria de Educação e a Fundação Hemocentro de Brasília fiquem responsáveis pelo planejamento e pela execução das ações educativas nas escolas. Segundo projeto de Robério, as ações devem ocorrer durante a primeira semana do mês de fevereiro, no mês de junho, em que se comemora o Dia do Doador de Sangue, e na primeira semana de novembro. O objetivo é aumentar o estoque de sangue e de medula óssea da Fundação Hemocentro de Brasília, a fim de atender ao grande aumento de demanda durante o período de Carnaval e de férias.

Incentivo financeiro para entidades religiosas

O distrital Iolando Almeida quer conceder incentivos financeiros com recursos do Buriti para incentivar atendimento social gratuito voltado para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, dependentes químicos e pessoas em situações de risco. Apresentou projeto de lei que institui uma nova política de fomento às entidades religiosas e de assistência social. Se aprovada, a nova lei garantirá suporte financeiro de programas de responsabilidade social por meio do acesso às linhas de crédito especiais nos agentes financeiros públicos do Distrito Federal, com taxas de juros e garantias diferenciadas. O valor máximo a ser financiado é de até 15% do faturamento bruto mensal da instituição proponente, podendo ser investido para a melhorias das instalações, capital de giro, obras e aquisição de bens permanentes.

ITA embolsou tarifas de embarque

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) acaba de ser condenada pela Justiça a repassar todo o dinheiro das taxas de embarque recolhidas de seus passageiros. Terá assim de pagar R$ 1,28 milhão em tarifas de embarque apenas para a RIOGaleão, empresa que administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, primeira empresa a recorrer à Justiça. Os valores são referentes ao pagamento que a ITA recebeu dos passageiros, mas que não transferiu para a concessionária. Com a decisão, esse valor será acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês. A ITA pode recorrer da decisão. A decisão deve se estender a outros aeroportos. Os passageiros foram todos caloteados e também podem recorrer à Justiça. Só para lembrar, em dezembro, a Itapemirim suspendeu todas as operações, deixando milhares de passageiros sem voos às vésperas do Natal e alegando reestruturação interna.

Jogando juntos

A Comissão de Transparência do Senado, presidida pelo senador brasiliense José Antonio Reguffe, aprovou uma proposta de fiscalização e controle, iniciativa parlamentar pouco utilizada e conhecida pela sigla PFS. Essa proposta, de número 1/2019, cobra ao Tribunal de Contas da União uma auditoria na área de Planejamento e Orçamento do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A solicitação será enviada à Corte, que irá instalar o processo. Quem apresentou a PFS, única já aprovada na atual legislatura, foi a também brasiliense Leila Barros, que com isso pretende fiscalizar os cortes nos repasses a universidades pelo MEC e aos entes subnacionais pelo FNDE. “O levantamento também pode de alguma forma contribuir com informações relevantes sobre os recentes indícios de corrupção na pasta”, ponderou Leila Barros, tornando claro que os casos de trambiques em repasses para prefeituras também estão na mira. Afinal, as entidades sob suspeita são as mesmas. Reguffe e Leila estão mesmo jogando juntos.