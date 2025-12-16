Afinal, quem ocupará os espaços do PSDB

Não há dúvida alguma de que, após os encontros da distrital Paula Belmonte com o novo presidente do PSDB, Aécio Neves, e mesmo do anterior, Marconi Perillo, ela constitui o maior trunfo do partido no Distrito Federal.

Mas o jogo não é tão simples assim. Embora fosse ainda menos representativo, o PSDB brasiliense fazia parte da base do governador Ibaneis Rocha, tanto assim que seu presidente é o secretário de Segurança Pública. Isso significa participação no governo – em português claro, cargos – ainda que poucos.

Já Paula Belmonte, além de estar fora do governo, acena com a possibilidade de ser candidata a governadora, contra os nomes de Celina Leão e do próprio Ibaneis. É um jogo difícil de compensar.