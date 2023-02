Advogados de Ibaneis preparam recurso

É a partir dessa análise que a defesa do governador pretende recorrer ao STF para determinar o retorno de Ibaneis Rocha

Os advogados do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha pretendem recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra seu afastamento a curto prazo. A afirmação é do advogado Cleber Lopes, que representa Ibaneis.

“A defesa considera que a investigação já mostrou todas as circunstâncias do que se deu antes, durante e depois dos fatos do dia 8 de janeiro e, consequentemente, que já é hora de o governador ser reconduzido ao mandato. Ao final do inquérito esperamos o arquivamento”, enfatizaram em nota os advogados Cleber Lopes e Alberto Toron, que compõe a defesa do emedebista. Ibaneis, porém, acha que ainda não é hora de entrar com o pedido.

Os advogados devem aguardar manifestação do Ministério Público Federal. Segundo Oliveira, a defesa vai incluir entre os argumentos a revogação da prisão preventiva do ex-Comandante-Geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira, pois a decisão de relaxar sua detenção justamente foi do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito dos inquéritos que apuram ações e omissões de autoridades nos atos antidemocráticos.

Investigação já mostrou tudo

Na sua nota os advogados lembram que “o governador tem mantido a serenidade e respeito à decisão do Supremo, ao tempo que manifesta o mais visceral sentimento de pesar por tudo o que aconteceu. Não é fácil suportar o afastamento do cargo para o qual foi reeleito em primeiro turno, coisa que jamais ocorreu em Brasília”. Não obstante tudo isso, “a defesa considera que a investigação já mostrou todas as circunstâncias do que se deu antes, durante e depois dos fatos do dia 08 de janeiro e, consequentemente, que já é de o Governador ser reconduzido ao mandato”.

No dia 27 de janeiro, ao final dos trabalhos, o interventor Ricardo Cappelli apresentou relatório das apurações sobre os ataques, e concluiu que Vieira, apesar de comandar as tropas, não teve responsabilidade direta sobre a falha de segurança que resultou na vandalização da Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Bancada envia nota ao Supremo

A bancada federal de Brasília encaminhou nota oficial ao Supremo Tribunal Federal cobrando a volta de Ibaneis Rocha ao governo do Distrito Federal. O texto, redigido pelo senador Izalci Lucas, é o seguinte: “A Bancada do Distrito Federal vem a público solicitar ao Supremo Tribunal Federal que avalie o imediato retorno do governador Ibaneis Rocha às suas funções à frente do Governo do Distrito Federal.

Há quase um mês e sem provas divulgadas de seu envolvimento nos atos de vandalismo perpetrados no último dia 8 de janeiro, não há justificativas para que o governador permaneça afastado do cargo.

Ibaneis Rocha foi eleito pelo povo do Distrito Federal, em primeiro turno, e nós, representantes igualmente eleitos, consideramos urgente que sejam restabelecidas as suas funções para que a capital volte à sua normalidade.

Deixamos claro ainda que repudiamos todo e qualquer ato de vandalismo, e esperamos que os responsáveis sejam identificados e igualmente punidos, de acordo com a lei”.

A nota foi aprovada pelos senadores Izalci Lucas, Leila Barros e Damares Alves, assim como pelos deputados Bia Kicis, Alberto Fraga, Rafael Prudente, Júlio César e Paulo Fernando. A deputada petista Erika Kokay se manifestou contrária à nota e ao seu conteúdo.