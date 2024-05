Administração mais eficiente

Coube à vice-governadora Celina Leão abrir o Congresso Nacional de Gestão Pública, com autoridades de todo o País. Celina aproveitou para assumir um compromisso difícil de cumprir.

Ao lado do procurador Geral da República, Paulo Gonet, a vice disse que o Brasil foi criado de forma burocrática, mas que hoje cabe aos governos fazerem com que isso se tende a usar a tecnologia do setor privado.

“O nosso desafio, o desafio de todos os gestores agora se transformou em conseguir uma gestão diferente, que seja eficaz e transparente”, prometeu Celina.