Adiada sabatina do IGES

A Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa adiou nesta segunda-feira, 27, a sabatina do indicado para presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, o médico Juracy Cavalcante Lacerda.

Inicialmente, Juracy seria sabatinado na tarde de ontem, mas a arguição precisou ser remarcada pela comissão.

A previsão é que a sabatina ocorra na próxima segunda-feira, 3 de abril. O presidente da comissão, distrital Gabriel Magno, ressaltou a importância de se ouvir o indicado.

“Precisamos formalizar a indicação do novo presidente do IGES, isso é urgente e necessário. A sabatina é importante para que o novo presidente possa apresentar seu novo plano de trabalho e suas metas”, avaliou o distrital.

Cada vez mais temporários

A rede pública de ensino do Distrito Federal tinha 17% dos professores em contrato temporário em 2014. Esse número aumentou para 39% em 2022.

Em oito anos, houve um salto também na contratação de professores substitutos de 6.131 para 14.185. Já os efetivos sofreram efeito inverso.

De um pouco mais de 29 mil em 2007 para quase 23 mil em 2023. Os dados foram apresentados em audiência pública realizada nesta segunda-feira, 27 na Câmara Legislativa.

De iniciativa do distrital Max Maciel, a audiência pública reuniu professores em contrato temporário e monitores. A Secretaria de Educação não enviou representantes.