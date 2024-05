A senadora brasiliense Leila Barros cobrou o estado a, quando tratar a questão do desenvolvimento, sempre se preocupar com a elaboração de um plano de adaptação às mudanças climáticas.

“Nós não estamos falando de licenciamento, nós não estamos falando de regularização, nós não estamos falando de mercado de carbono, mas, simplesmente, estamos propondo que estados e municípios comecem a elaborar um plano para as populações lidarem com as mudanças climáticas”, resumiu a senadora.

Leila lembrou que estamos vivendo uma emergência climática real, com o Estado do Rio Grande do Sul sendo devastado pelo negacionismo climático. “Nós não podemos mais achar que não devemos debater questões que são reais e que estão tirando a vida de muitos brasileiros, porque nos negamos a tratar com responsabilidade as questões da emergência climática”.

A senadora brasiliense cobra que estados e municípios comecem a pensar na elaboração desses planos. “Isso é uma realidade para a qual nós não podemos mais fechar os olhos”.

Leila invocou sua qualidade de presidente da Comissão de Meio Ambiente, para avisar que “tiraremos da gaveta pautas que são fundamentais e que tratam, com responsabilidade, das questões que o Brasil está sentindo na pele, que é a emergência climática”. Afinal, disse, os nossos irmãos do Sul já estão sendo uns dos vitimados com essa situação, mas, no Brasil, a gente sabe o quanto isso é sério.