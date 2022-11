Acesso às provas

Para Iolando, os princípios constitucionais de amplo acesso não estão sendo integralmente cumpridos e a Administração Pública ainda caminha lentamente

O distrital Iolando Almeida quer isentar do pagamento do valor de inscrição em concurso público todas as pessoas com deficiência, desde que comprovadamente carente com inscrição no Cadastro Único – CadÚnico para programas sociais do governo.

Para Iolando, os princípios constitucionais de amplo acesso não estão sendo integralmente cumpridos e a Administração Pública ainda caminha lentamente para a efetiva preparação para receber este cidadão em seus quadros.

A proposta atende a solicitação da comunidade de pessoas com deficiência.