Aceno para Michelle

Ao lançar o programa Libras DF, a vice-governadora Celina Leão fez questão de citar que, “no governo passado, uma primeira-dama que deixou um legado para a comunidade surda, independentemente da ideologia política, se você gosta ou não de quem está no poder”.

A atual vice fez campanha ao lado de Michelle Bolsonaro e mantém vínculos com ela. O DF Libras CIL Online, um aplicativo que proporciona tradução simultânea integral nos serviços públicos, constituirá, segundo Celina, uma ferramenta essencial para a comunidade surda ser parte ativa, sendo ouvida, atendida e compreendida.

A vice lembrou ainda a instalação da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, “reforçando nosso compromisso com uma causa há muito negligenciada”. Celina citou também a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, por criar escola bilíngue, e garantiu que a melhor cidade para a pessoa com deficiência viver será a capital.

Recado implícito

Há uma razão formal para Celina Leão assumir todas as funções representativas no Buriti por esses dias. O governador Ibaneis Rocha tirou em caráter oficial licença de dois dias, em viagem para resolver problemas particulares. Legalmente ele nem precisaria pedir a licença porque não sai do País, mas o governador quer deixar claro que a vice Celina terá carta branca para agir enquanto ele não reassumir o cargo, na segunda-feira. É um recado de Ibaneis.