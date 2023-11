Paulo Henrique é conhecido por pouca permeabilidade política, tanto ao prestar informações quanto ao receber reivindicações de forças políticas

Tanto distritais ligados ao Buriti quanto oposicionistas consideraram de forma muito positiva o encontro do presidente do Banco de Brasília à Câmara Legislativa. Não, não foi apenas por conta das explicações dadas aos distritais pelo presidente Paulo Henrique Costa sobre as contas do banco, até porque se sabe que as acusações contra ele têm muito de articulação política de grupos econômicos.

O mais importante, segundo os deputados, foi a abertura de portas prometida na reunião. Paulo Henrique é conhecido por pouca permeabilidade política, tanto ao prestar informações quanto ao receber reivindicações de forças políticas.

Em tempo: isso não é coisa apenas de distritais oposicionistas, mas até de autoridades instaladas no Buriti. Durante o encontro desta segunda-feira contou-se de um chá de cadeira de quase duas horas imposto pelo presidente do BRB a uma autoridade de peso. Com a reunião, abriu-se o diálogo e imagina-se que uma colaboração se tornará bem mais viável.

Votação de orçamentos vai demorar mais

A Comissão de Orçamento, Economia e Finanças da Câmara Legislativa adiou nesta terça-feira, 14, a votação dos relatórios parciais do Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, e do Plano Plurianual, PPA.

Os distritais Jorge Viana e Jaqueline Silva, ambos governistas, pediram mais prazo para a apresentação dos relatórios parciais, alegando que a proposta do executivo e as 829 emendas (230ª ao PPA e 599 à PLOA) apresentadas pelos deputados, devem ser analisadas com cuidado. Para eles, há risco de perdas de recursos, em especial para saúde e educação.