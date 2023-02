Bia Kicis, claro, faz a comparação: “Com Bolsonaro tivemos 4 anos de paz no campo, titulando 420 mil assentados e armando o cidadão de bem”

A deputada Bia Kicis, bolsonarista, não perdoa nem o Carnaval. Postou uma foto de Lula vestindo uniforme vermelho do MST, diante de um cartaz do movimento, associando-o à volta das invasões de terras.

Lembra que “fazendas de três municípios do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, amanheceram invadidas com a volta do MST de nome novo: FNL, a Frente Nacional de Luta no Campo e Cidade”.

Bia Kicis, claro, faz a comparação: “Com Bolsonaro tivemos 4 anos de paz no campo, titulando 420 mil assentados e armando o cidadão de bem”.