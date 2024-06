A hora do brechó

A distrital Doutora Jane Klebia quer incentivar a criação e ampliação de brechós em Brasília. Apresentou projeto estabelecendo o Dia do Brechó e criando incentivos governamentais para isso.

Por exemplo, caberá ao Poder Público proporcionar estrutura adequada e apoio logístico para a realização das atividades relacionadas ao “Dia do Brechó”, em parceria com as entidades interessadas e os estabelecimentos comerciais participantes.

Jane também institui o Selo “Brechó”, a ser concedido às entidades e estabelecimentos comerciais que promoverem ações de arrecadação e reutilização de livros, roupas e acessórios usados de forma sustentável durante o “Dia do Brechó”.

Enfim, as entidades filantrópicas, associações de moradores, escolas e demais organizações da sociedade civil serão incentivadas a promover parcerias com sebos e estabelecimentos similares para a realização de brechós beneficentes durante o “Dia do Brechó”.