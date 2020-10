A homenagem de Jorge Vianna a motoristas de ambulâncias

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos/foto), conhecido pela sua atuação em defesa dos profissionais de Saúde, homenageou durante o feriadão o Dia do condutor de ambulância, que foi comemorado no último sábado (10), e pediu melhorias para tais profissionais.

“Anjos” – “Esses homens e mulheres são nossos anjos do asfalto. Só quem já fez transporte de pacientes numa ambulância pelas ruas de Brasília sabe o quanto são comprometidos com seus trabalhos”, destacou Vianna.

Humanização

Com o objetivo de aprimorar o atendimento prestado às pessoas LGBTQI+, torná-lo mais humanizado e qualificado, o Núcleo de Direitos Humanos do MPDFT oferecerá, na próxima semana, o curso intitulado “Atendimento Humanizado ao Público LGBTQI+”. As vagas são ilimitadas e inscrições podem ser feitas no site do órgão.

Gênero e sexualidade – As aulas serão ministradas de forma online dos dias 20 a 22, por meio do Youtube. Nelas, serão debatidos conceitos fundamentais de gênero e sexualidade, marcos legais de proteção aos direitos dessas pessoas e o enfrentamento legal da violência contra esse público.

Banco

O deputado Daniel Donizet (PL) trabalha para a inclusão na pauta do plenário da CLDF da votação em definitivo do projeto que institui o chamado Banco de Ração e Utensílios para Animais, de sua autoria.

Doações – Segundo o parlamentar, o banco terá como objetivo captar doações e promover a distribuição desses produtos para ONGs, abrigos, protetores independentes e pessoas e/ou famílias cadastrados em programas sociais que possuem animais.

Madeira de poda – Também se destacou, dentre as propostas aprovadas em primeiro turno pela CLDF na última semana, projeto que destina para venda até 100m³ mensais de madeira resultante de poda e remoção de árvores, de responsabilidade da Novacap, às associações de artesãos do DF.

Representação – Conforme a proposta, que tem como autor o deputado Rafael Prudente (MDB), para terem direito ao benefício, os artesãos devem ser representados por unidade produtiva artesanal, associação credenciada ou inscrita no Registro Distrital do Artesanato, junto ao poder público.

Orçamento da mulher

A deputada distrital Arlete Sampaio (PT) comemora a aprovação, em primeiro turno, pelo Legislativo do DF, de projeto de lei de sua autoria que cria o Orçamento da Mulher no Distrito Federal.

Visibilidade – De acordo com Arlete, que agora trabalha pela votação conclusiva do texto, esse tipo de orçamento é importante porque dará visibilidade e transparência à previsão e à execução orçamentária das políticas para as mulheres.

Maconha

Está na pauta de hoje, na 3ª seção do STJ, julgamento de dois recursos que discutem se constitui crime a importação de número pequeno de sementes de maconha. Num caso, o réu foi flagrado no desembarque de uma viagem internacional com 16 sementes. No outro, o denunciado importou 31 sementes.

Sem THC – As defesas dos dois alegam que um laudo pericial comprovou serem estruturas vegetais compatíveis com a Cannabis sativa Linneu, que não apresentam a substância tetraidrocanabidiol (THC), geradora da dependência. Portanto, conforme esse argumento, não poderiam ser caracterizadas como droga. Caberá aos ministros decidir.

Conversas

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC) não diminuiu o ritmo do trabalho durante a pandemia. Pelo menos duas vezes por semana ele tem ido às cidades satélites para ouvir as demandas da população.

Acesso – Uma das regiões beneficiadas recentemente, por conta dessas reuniões, foi a rua Rodobelo, no Gama, que não tinha acesso adequado pela DF-001. As obras foram iniciadas recentemente, a partir de demanda encaminhada por ele ao GDF.

Eleições – Eduardo também tem participado ativamente das campanhas para eleições municipais nos municípios do Entorno do Distrito Federal. Uma destas é a do candidato à prefeitura do Novo Gama, Chistovam Machado (PRTB).

Teatro

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) se comprometeu esta semana com professores do Instituto de Artes da Universidade de Brasília (UnB) a trabalhar pela conclusão das obras do Teatro Helena Barcelos e pela aquisição de novos instrumentos.

Celeiro de arte – “Brasília sempre foi um grande celeiro de artistas no campo das artes cênicas e da música. Participei de uma conversa com eles e disse que contem comigo para continuar com seu processo de aprendizagem e construção do conhecimento”, destacou.

Trabalho infantil

A CUT aproveitou o feriado do Dia das Crianças para realizar, desta semana até junho, uma campanha pelo fim do trabalho infantil e se integrar à mobilização global que fará de 2021 o ano internacional de combate a esta prática. Conforme dados da central, nos últimos 12 anos o trabalho infantil provocou, no Brasil, 46.507 acidentes de trabalho.

Visibilidade – “Trata-se de um caminho para a perpetuação das desigualdades sociais que atinge principalmente crianças e adolescentes negros. Queremos dar visibilidade e combater essa perversidade”, afirmou a secretária Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos da entidade, Jandyra Uehara.

Monitoramento

Trabalho conjunto entre o SLU e o DF Legal permitirá monitorar, por meio de um sistema on-line, caçambas e transportadoras de entulho no Distrito Federal. O treinamento dos servidores para uso do sistema tem início hoje (14).

Celeridade – De acordo com um dos diretores do SLU, Rômulo Barbosa, a parceria vai resultar em ganhos extraordinários para as atividades que unem os dois órgãos, “uma vez que são gestões recentes e imbuídas do propósito de dar celeridade e eficácia às suas ações”.

“Sem parar”

Satisfeito com a aprovação em primeiro turno, na última semana, de dois projetos de sua autoria pela CLDF, o deputado Agaciel Maia (PL) trabalha agora para que sejam incluídos na pauta para votação definitiva. “O trabalho não para”, afirmou ele, em tom animado.

Desembarque – Um dos textos cria a carreira de atividades em transportes urbanos no DF. O outro, dispõe sobre a obrigação do Aeroporto Internacional de Brasília colocar funcionários para auxiliar os idosos na retirada de suas bagagens no momento do desembarque.

Simulador

O BRB lançou um novo simulador de financiamento imobiliário que leva à melhoria da usabilidade no sistema digital do banco e ajuda os moradores do DF que desejam fazer estudos e projeções para realizar o sonho da casa própria.

Poucos clicks – O simulador permite consultas para financiamento imobiliário – pessoas físicas ou jurídicas – e para a modalidade crédito com garantia de imóvel. Conforme a área técnica da instituição, as informações são fornecidas em poucos clicks.