À espera de aval

A reunião que definirá se o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) está pronto para ser votado deverá ocorrer na próxima segunda-feira. O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Seduh), Marcelo Vaz, quer um último encontro com os membros da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) para saber quais são as alterações propostas e se há viabilidade para a execução das mesmas, após a aprovação.

Emendas

Segundo técnicos da CAF, até o momento, as emendas que chegaram para análise não representam grandes mudanças, especialmente no que foi pedido pelo GDF. A maior parte não prosperará, mas ainda assim irão a debate.

Prazo pode ser estendido

O Calendário proposto, quando da chegada do projeto, apontava que a matéria já deveria ter começado a ser debatida ontem, dia 18. A nova data é o dia 30 de novembro, entretanto, entre os assessores que acompanham a tramitação da matéria, há o entendimento que o Pdot pode ficar para o ano que vem. Algo que o governador não quer.