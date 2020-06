Vida longa ao nosso Cine Drive-In!

PUBLICIDADE

O Cine Drive-In é um ícone de Brasília. Último do gênero em nosso país, está em funcionamento desde 1973. Há décadas, encanta diversas gerações da nossa cidade. Cravado no autódromo Nelson Piquet, o espaço conta com uma área de 15 mil metros quadrados capazes de acomodar 500 carros e cerca 2.500 pessoas para assistir a sucessos do cinema em sua tela gigante.

Não vou entrar no mérito de que ele poderia ser apenas mais um dos diversos elementos de entretenimento do nosso autódromo, infelizmente hoje ele é o único. Mas deixando de lado minha tristeza com o abandono do autódromo, sou fã do Drive-in. Sempre achei ele charmoso, um lugar retrô, mas que nunca foi tão atual com a quarentena. Limitados em nosso lazer diante da COVID-19, ele se tornou uma opção segura de diversão e cultura. Dentro de nossos carros, sintonizamos na estação FM e curtimos o filme.

Dessa vez, minha ida ao Drive-In foi ainda mais especial. Na véspera do Dia dos Namorados, fui convidado para uma seção diferente. Vou explicar melhor: era uma projeção exclusiva para clientes BMW, Mini Cooper e Porsche, do grupo Eurobike. Para que eu pudesse viver a experiência por completo, me cederam um Mini Cooper Countryman All4 S. Com 192 cavalos em um motor turbo, o carro utiliza a mesma plataforma da X1. De mini mesmo só fica o nome.

O acabamento do carro é incrível. Perfeito para uma noite de cinema automotivo. Um adendo especial para o painel central (um clássico do Mini), que agora traz embarcado um kit multimídia de tirar o fôlego de qualquer fã de tecnologia. E o que não falta é espaço nesse verdadeiro SUV com tração nas 4 rodas, que o torna capaz de avançar nos mais diversos terrenos.

Bem, foi nesse carro que levei minha esposa para assistir ao filme “Nasce uma Estrela”, com Bradley Cooper e Lady Gaga. O filme a gente já conhecia… mas oportunidade de sair de casa no meio da pandemia, passear em um Cooper S e rever um título que a gente tanto gosta, nos levou para ver felizes o filme pela terceira vez.

Na porta, uma fila mais que exclusiva. Porsches, BMW e Minis das mais diversas versões e anos aguardavam o fim da sessão anterior para entrar no clássico Cine Drive-in. Flores foram entregues para todos os casais, além de brindes e outros mimos. Escolhemos nossa vaga, apagamos os faróis, sintonizamos na transmissão FM.

O filme já estava quase no fim quando, à meia noite, fogos de artifício cruzaram o céu saindo de trás da tela. Uma grata surpresa para quem acreditava que a noite não poderia ficar melhor. Curtimos cada minuto diante daquela tela que, há mais de 40 anos, torna a nossa cidade um lugar mais feliz.

Vida longa ao nosso Drive-in! (OBS: e obrigado à Eurobike pelo convite…)

