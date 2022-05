Terracap transfere autódromo de Brasília ao BRB

Fechado desde 2014, o espaço receberá mais de 60 milhões em investimentos.

Semana passada foi de altos e baixos. Tivemos o triste fechamento do Ferrari Kart (que poderia funcionar até o nova empresa que assumirá o kartódromo ser selecionada) e a boa notícia de que a Terracap (que nunca conseguiu gerir o espaço) transferiu o Autódromo para o BRB.

O BRB tem feito boas iniciativas em equipamentos públicos da cidade, além de ter se posicionado como um mecenas do esporte a motor. O banco local é um dos patrocinadores master da Stock Car e tem sido fundamental no patrocínio de diversos pilotos de Brasília. Agora, o BRB tem a missão de conduzir o autódromo pelos próximos 30 anos.

Projeto de múltiplo uso do Autódromo de Brasília.

O projeto é ambicioso (do tamanho que o espaço merece). Inicialmente, a pista e as arquibancadas serão renovadas para que os eventos sejam retomados (de uma vez por todas). Serão mais de 60 milhões em investimentos, que ainda incluem estruturas auxiliares ao complexo, como um espaço para entidades voltadas a esporte, saúde e comércio, federações, associações, academias e concessionárias de veículos.

Paulo Henrique Costa, presidente do BRB afirmou no lançamento que “devolver o autódromo para Brasília reforça o compromisso do BRB de atuar como um banco público, cumprindo seu papel social, de fomento e de desenvolvimento em sua área de atuação”.

Bernie Ecclestone visita o autódromo de Brasília. Foto: Divulgação.

A assinatura contou com presenças importantes, como do ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, e do nosso tricampeão da Fórmula 1, Nelson Piquet – que elogiou o empenho na reabertura do espaço de competições automobilísticas da capital federal.

Como disse, o projeto é ambicioso e, depois de mais 8 anos parado, torço para o fim das bravatas e adiamentos. Queremos ver os carros na pista, queremos ver o automobilismo da nossa cidade vivo.

Que venha uma nova era…