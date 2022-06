Royal Enfield Bike Ride

A marca de motocicletas pouco conhecida há alguns anos, hoje tem em Brasília uma grande comunidade.

No dia 22 de maio, participei do Bike Ride da Royal Enfield Brasília em homenagem aos 75 anos de independência da Índia. Você pode estar se perguntando: “mas o que a Índia em haver com o passeio de moto?”. Para quem não sabe, a Royal foi uma marca inglesa que, posteriormente, se tornou indiana. Mesmo indiana, a marca manteve viva o espírito do motopurismo. Suas bullets e classics, por exemplo, são o que podemos chamar de “moto raiz”.

A loja da Royal Enfield Brasília foi o ponto de encontro para o Bike RIde em homangem aos 75 anos da independência da Índia. Foto: Aurélio Araújo.a

O evento teve início na loja da Royal, no complexo do Grupo V12, no aeroporto. E não podia ser melhor. Café da manhã com rock’n roll e muitos riders. Reencontrei amigos e fãs da marca e foi bom para colocar o papo em dia, além de ver dezenas de motos da marca reunidas. Acompanhei de perto a chegada da RE na cidade e posso dizer que me sinto parte dessa construção.

Encontrado amigos no Bike Ride. André (esq.), Artur, eu e Walter. Foto: Arquivo Pessoal.

Há pouco mais de 4 anos, a marca era uma aposta desconhecida na capital federal, hoje é a terceira maior e em número de emplacamentos, superando concorrentes tradicionais como Harley Davidson e Triumph.

Motos da Royal Enfield na Praça do Cruzeiro. Foto: Aurélio Araújo.

Após a fala do Embaixador da ìndia e do Léo (gerente da loja e promotor da marca na cidade) seguimos para o passeio escoltados pela PM-DF. A fila de motos era enorme! Saímos do aeroporto e rodamos até a primeira parada no Praça do Cruzeiro, no Eixo Monumental. Depois, o pelotão seguiu para uma recepção na Embaixada da Índia.

A celebração mostrou a força de uma marca que conquistou seu espaço, mas que, acima de tudo, criou uma comunidade.

Valeu riders!